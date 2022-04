O fenómeno das redes sociais, Luva de Pedreiro, pensava que iria participar numa publicidade de uma empresa de materiais de construção, mas foi surpreendido e acabou por conhecer o ídolo Neymar.

Na hora de gravar o vídeo publicitário, o jovem brasileiro foi levado ao programa «Domingão com Huck», da TV Globo e desde logo ficou emocionado. Mais tarde, Iran Ferreira contou que era fã do avançado do PSG e, para espanto do próprio e da família, pode mesmo encontrar-se com o craque da canarinha.

Luva de Pedreiro ajoelhou-se, expressou a admiração por Neymar e ainda pediu que o beliscassem para sentir que estava acordado.

Ora veja: