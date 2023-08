Luva de Pedreiro, um dos influencers mais conhecidos do Brasil, com milhões de seguidores, anunciou que vai ser pai e revelou que o nome do seu primeiro filho será «Cristiano Ronaldo Jr.».

O jovem que ficou conhecido por gravar vídeos curtos de futebol gravou e publicou um vídeo no seu Instagram onde revela a homenagem ao internacional português.

Luva de Pedreiro conheceu pessoalmente Cristiano Ronaldo no Algarve, em julho último, numa altura em que o Al Nassr realizava o estágio de pré-temporada.