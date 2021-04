Abel Ferreira manifestou-se satisfeito com a vitória do Palmeiras sobre o Defensa y Justicia (2-1), em Buenos Aires, no jogo da primeira mão da Recopa Sul-Americana, mas também assumiu que cometeu erros durante o jogo.

A verdade é que a vitória fora de casa deixa a equipa paulista numa posição privilegiada para conquistar o troféu, na próxima quarta-feira, quando receber a equipa argentina em Brasília. «Juntámo-nos no dia 2 (de abril) e competimos contra uma equipe extremamente competitiva e agressiva, que está a jogar há dois meses. Temos de reconhecer o mérito da minha equipe. O futebol é isso, jogar, e sempre que possível jogar bem, jogar romântico, mas quando não for possível, temos que ganhar», destacou o treinador português no final do jogo.

O Palmeiras venceu sem fazer uma grande exibição e Abel reconhece que ele próprio cometeu erros a partir do banco. O Palmeiras vencia por 1-0 ao intervalo, mas consentiu o empate logo a abrir a segunda parte. «Eu também cometo erros e deveria ter feito as mudanças mais cedo. Fazendo a análise e uma crítica a mim próprio, deveria ter mudado dez minutos mais cedo. Mas os cinco que entraram estiveram bem. É a maior alegria que os jogadores podem dar. Dar o melhor», referiu.

O treinador comentou ainda m lance de golo anulado ao Defensa y Justicia no final do jogo. «Vou ser sincero e dizer que não vi. Mas com um árbitro desse nível e o VAR, não há como ter dúvidas. Acho que foi bem anulado», destacou ainda.