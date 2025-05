Apontado ao cargo de selecionador do Brasil, o português Abel Ferreira citou «Ordem e Progresso», lema desse país, para afastar essa possibilidade e garantir foco no trabalho do Palmeiras.

«Há um lema na bandeira do Brasil que gosto muito: “Ordem e Progresso”. Já estou no Brasil há cinco anos e é algo que me identifico muito aqui no Palmeiras e é isso que fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o meu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas todos sabem que tenho contrato com o Palmeiras», começou por dizer na conferência de imprensa após a vitória frente ao Ceará, na Taça do Brasil.

«O meu foco e compromisso é total e absoluto com os meus jogadores», concluiu o técnico luso.

Esta é a sexta temporada de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Após a saída de Dorival Júnior, a canarinha procura um novo treinador e o português, lado a lado com Jorge Jesus, é uma das opções em cima da mesa.