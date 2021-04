O Palmeiras vai fazer o quarto jogo em oito dias. Não há engano, é mesmo assim. No dia 11 de abril jogou contra o Flamengo, no dia 15 defrontou o Defensa y Justicia, a 17 o adversário foi o São Paulo e no dia 19 jogará contra o Botafogo.



Abel Ferreira está preocupado com os seus atletas e as mulheres deles. «Temo que as esposas fiquem cansadas porque os meus jogadores estão muito desgastados. Tenho de me preocupar com este lado psicológico», disse Abel Ferreira, em mais uma conferência de imprensa.



«Eles dormem mais vezes fora de casa, chegam mais vezes cansados a casa e é normal que elas reclamem. Os jogos estão marcados. A psicologia que uso é simples: tenho de pedir paciência às esposas», disse um sorridente Abel.



O Palmeiras fará 12 jogos em 26 dias e o registo pode aumentar para 18 em 42 dias se a equipa avançar no Paulistão. Isto sim, isto é densidade competitiva.