Abel Ferreira garantiu estar muito satisfeito por ter prolongado a ligação ao Palmeiras até 2025.

«Era algo que já tinha vindo a ser discutido entre mim e a nossa presidente. Era algo que os dois queríamos muito e fico muito feliz por podermos continuar. Sou muito grato por tudo o que o Palmeiras me ofereceu e muito grato também ao futebol brasileiro, porque ajuda-nos a melhorar», disse em declarações aos canais do clube campeão do Brasil.

«Quando estão reunidas todas as condições, quando estás num lugar onde toda a gente te quer, onde queres estar e onde a tua família quer continuar, é sempre muito mais fácil tomar este tipo de decisões. Também agradecer aos nossos jogadores: isto é fruto do trabalho deles», acrescentou Abel Ferreira, que disse ser um «treinador de projeto» e que, também por isso, fazia todo o sentido permanecer «num clube com um projeto».