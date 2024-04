Artur Jorge chegou esta quarta-feira ao Rio de Janeiro, acompanhado pelo empresário John Textor, e diz que foi «fácil» convencê-lo a assinar pelo Botafogo. O antigo treinador do Sp. Braga vai assistir, ainda esta noite, ao embate com os colombianos do Junior Barranquilla, no Estádio Nilton Santos, em jogo da Taça Libertadores.

«Hoje, mais importante do que eu, é ver a equipa começar na Libertadores. Espero que seja com uma vitória e, a partir daí, arrancar na temporada», começou por destacar o treinador português, ainda no Aeroporto do Galeão.

Em relação às negociações com John Textor, Artur Jorge diz que foi fácil. «O processo foi simples com o Textor. A minha vontade era vir. Então, foi fácil convencer-me. O acerto com os clubes foi fácil a partir daí», destacou o novo treinador do Botafogo.

Artur Jorge será o terceiro treinador português do Botafogo num curto espaço de poucos meses, sucedendo a Luís Castro e Bruno Lage que lideraram a equipa na temporada passada. «São dois amigos meus. Tiveram aqui um trabalho importante. O sucesso depende do contexto. A verdade é que o que me trouxe aqui foi a grandeza e a dimensão do Botafogo», destacou ainda.

Artur Jorge chegou acompanhado pela sua equipa técnica: os adjuntos Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes.