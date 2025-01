Artur Jorge já não é treinador do Botafogo, apurou o Maisfutebol, confirmando-se assim o desfecho que o nosso jornal já tinha antecipado em tempo oportuno.

O treinador português chegou a acordo com a direção do clube carioca para rescindir o contrato que vigorava até ao final de 2025.

O Botafogo não vai ser ressarcido no valor da cláusula de rescisão de Artur Jorge (próxima dos 3 milhões de euros), mas poupa sensivelmente o mesmo valor nos prémios que devia ao técnico que conduziu o Botafogo a uma época histórica, com a conquista inédita da Taça Libertadores e a vitória no Brasileirão, 29 anos depois.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o destino provável de Artur Jorge é o Al-Rayyan, do Qatar.