O reencontro de Renato Paiva com o Bahia não correu bem ao treinador português.

Neste sábado à noite, madrugada de domingo em Portugal, o Botafogo foi a Salvador perder por 1-0., voltando aos maus resultados após duas vitórias seguidas (uma para a Libertadores e outra para o Brasileirão).

Cauly, médio-ofensivo do Bahia, apontou o único golo do jogo, aos 39 minutos, após um trabalho magistral de Erick Pulga.

Esta foi a terceira derrota do Botafogo em sete jornadas no Brasileirão. O conjunto orientado por Renato Paiva, campeão brasileiro, soma oito pontos, está no 11.º lugar e pode terminar a ronda ainda mais abaixo na classificação.

O Bahia está no quinto posto com 12 pontos.