Depois do adeus ao sonho da terceira Libertadores seguida a meio da semana, o Palmeiras virou a página da desilusão e venceu o Juventude por 2-1 na 26.ª jornada do Brasileirão.

Após uma primeira parte sem golos, Rony inaugurou o marcador no início da segunda parte para o conjunto de Abel Ferreira, que teve o ex-Sporting Bruno Tabata no onze inicial.

Aos 63 minutos, o recém-entrado Guilherme Parede Pinheiro empatou, mas a felicidade do último classificado do Brasileirão durou pouco: ao minuto 67, Zé Rafael fez o 2-1 final para o verdão, que pôs termo ao maior jejum sem vitórias da época: cinco jogos com quatro empates e uma derrota.

O Palmeiras lidera destacado o Brasileirão com 54 pontos, mais oito do que o Internacional, e nove do que o Fluminense, que fecha, para já, o pódio. O Flamengo é quarto a 11, com o Corinthians de Vítor Pereira logo atrás a 12: estas duas equipas têm um jogo a menos.