O Santos de Pedro Caixinha perdeu fora com o Corinthians por 2-1.

Em mais um jogo do Campeonato Paulista (9.ª jornada), Neymar alinhou 68 minutos nos santistas, que foram para o intervalo a perder por 2-0, consequência de um bis de Yuri Alberto.

Foi já depois da saída do astro brasileiro que o Santos reduziu distâncias, por intermédio de Guilherme ao minuto 79.

Com este resultado, o Santos falha a possibilidade de ascender, ainda que à condição, à liderança do Grupo B do Paulistão.