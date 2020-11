O Palmeiras, de Abel Ferreira, tem agora sete jogadores infetados com covid-19.

No sábado, a equipa brasileira anunciou que tinha cinco baixas no jogo frente ao Fluminense por causa do novo coronavírus: Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva.

Desde então, mais dois jogadores foram diagnosticados: Matías Viña, que estava com a seleção uruguaia, tendo sido mesmo a própria federação do Uruguai a anunciar o caso, e Gabriel Veron.

O avançado anunciou nas redes sociais que estava infetado e acrescentou depois que estava assintomático.

Rapaziada testei positivo p COVID 19 😶 — Gabriel Veron (@gabrielveron27) November 15, 2020

Abel Ferreira tem então com sete baixas para o jogo de quarta-feira, frente ao Ceará, da Taça do Brasil.