O Flamengo foi a Belo Horizonte arrasar o Atlético Mineiro por 4-0, em jogo da 13.ª jornada do Brasileirão.

A vitória gorda da equipa de Leonardo Jardim começou a ser construída logo aos 8 minutos quando Pedro, melhor marcador do Fla, inaugurou o marcador a passe do ex-Gil Vicente Samuel Lino.

Pouco depois da meia-hora, o ex-Sporting Gonzalo Plata fugiu da direita para o centro e, da zona da meia-lua, disparou forte e colocado para o 2-0.

O Flamengo chegaria ao 3-0 ainda antes do intervalo, num bom golpe de cabeça de Arrascaeta que praticamente sentenciou o jogo.

De referir que o Atlético Mineiro não contou com o ex-portista Hulk, que terá sido deixado de fora à última hora por estar a negociar uma transferência para o Fluminense.

A equipa de Belo Horizonte, que está na segunda metade da tabela do Brasileirão, teve uma noite desastrosa e a goleada foi consumada aos 84 minutos pelo bis de Pedro.

O Flamengo tem 26 pontos no Brasileirão, menos seis do que o Palmeiras (que também venceu), mas também menos um jogo realizado.