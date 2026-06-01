Leonardo Jardim e Jorge Jesus almoçaram juntos esta segunda-feira, já depois do ex-treinador do Al Nassr, de férias no Rio de Janeiro, ter ido assistir, no sábado, à vitória do Flamengo sobre o Coritiba (3-0), no Estádio Maracanã.

Na altura, Leonardo Jardim revelou que ainda não tinha tido tempo para estar com o «amigo», mas anunciou, desde logo, que não ia deixar escapar a oportunidade de estar com o antigo treinador do Flamengo que continua a ser idolatrado pelos adeptos da equipa carioca, agora comandada pelo madeirense.

«Ainda não [falei com Jesus]. Vou aproveitar para ver se vamos jantar ou almoçar amanhã. Estive sempre a trabalhar e, quando se trabalha, o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem houve treino à tarde. Houve pouco tempo, mas se tiver essa possibilidade, óbvio que queremos estar juntos. Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação. O Jesus em 2020, quando saiu [do Flamengo], telefonou-me para vir para cá. Ele acreditava que eu era uma boa solução para o Flamengo. Acabou por não acontecer, somente em 2026», destacou Jardim a seguir ao jogo com o Coritiba.

A oportunidade acabou por surgir esta segunda-feira e os dois técnicos portugueses estiveram juntos, como se pode ver numa fotografia publicada por Leonardo Jardim numa story no Instagram.

Além do Flamengo, Jorge Jesus e Leonardo Jardim também têm em comum passagens pelo Sp. Braga e Sporting.