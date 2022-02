Vítor Pereira, novo treinador do Corinthians, está num dos camarotes do Neo Química Arena, a assistir ao embate entre a sua nova equipa e o Red Bull Bragantino, a contar para o Estadual de São Paulo.

O treinador português, que chegou ao Brasil no sábado, está acompanhado pela sua equipa técnica, que tiram já as primeiras notas para a estreia no banco do Timão que está marcada para o próximo sábado, no Estádio Morumbi, num clássico frente ao São Paulo.