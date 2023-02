Gabigol, avançado do Flamengo, saiu em defesa do treinador Vítor Pereira, alvo de muitas criticas depois do afastamento da equipa carioca da final do Mundial de Clubes que está a decorrer em Marrocos, com uma derrota diante dos sauditas do Al Hilal (2-3).

«Para de criar essas coisas de estar fechado [comprometido]. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui, qualquer um. A gente está com o Vítor. Os adeptos vão ter a opinião deles, você [jornalista] vai ter a sua. A gente gosta dele, está fazendo um trabalho muito bom. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Está chata essa coisa», destacou o goleador.

Gabigol defende que Vítor Pereira tem uma boa relação com o plantel e garante que os jogadores estão ao lado do treinador. «Ele está aqui, foi escolhido para estar aqui. Estamos representando um clube enorme. O que importa é o Flamengo. Não tem o que falar dele. Temos um grupo maravilhoso, o Vítor tem sido maravilhoso. Nossa relação é boa, os treinos são bons. Vamos melhorar para ser campeões. É um assunto muito chato que acho que tem que ficar por aqui», acrescentou.

O avançado não escondeu a frustração por falhar a final do Mundial de Clubes, mas lembra que o Flamengo tem outras frentes para conquistar. «Amanhã, todo mundo do Flamengo tem que acordar com a camisa no corpo e trabalhar para voltar. Trabalhar para ganhar mais uma Libertadores, para ganhar a Recopa. Somos jogadores de grande nível, temos uma comissão de grande nível. O Flamengo merecia estar na final, não conseguimos e vai doer. Mas não vamos desistir», atirou ainda.