O Santos do treinador português Jesualdo Ferreira somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, ao empatar 0-0 com o Palmeiras, em partida do Paulistão.

O jogo com o ‘verdão’, um Clássico do futebol brasileiro, surgiu num momento em que a continuidade do treinador português tem sido colocada em causa, ainda que o presidente tenha, há dias, dado um voto de confiança a Jesualdo.

Na próxima terça-feira, o Santos estreia-se na edição desta época da Libertadores, numa partida na Argentina, diante do Defensa y Justiça.