Jesualdo Ferreira assumiu nesta sexta-feira que o Santos será o maior desafio da carreira enquanto treinador.

Em declarações no programa «Futebol a sério», do Canal 11, o treinador português, de 73 anos começou por dizer que será último grande desafio.

«É o último maior desafio da minha carreira. Mas não posso esquecer que fui treinador do FC Porto, além de ter treinado fora em situações complicadas», recordou.

Contudo, Jesualdo considera que nos vários projetos que assumiu até ao momento, dominava melhor o contexto do que aquele com que se vai deparar no Brasil.

«Uma experiência como esta nunca aconteceu. Por isso podem dizer que é a mais desafiante, porque nas outras eu dominava muito mais o contexto», concluiu.