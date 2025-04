Jorge Jesus é nesta altura um dos nomes mais fortes na lista da CBF para assumir o comando técnico da seleção do Brasil.

O treinador do Al Hilal aparece nos lugares da frente suceder a Dorival Júnior, que levou com as ondas de choque provocadas pelo desastre na Argentina (4-1) e deixou o escrete órfão de líder.

E você? Que rumo acha que Jorge Jesus deve dar à carreira caso seja convidado para assumir a seleção do Brasil?

Deve dizer «sim» e cumprir um dos sonhos de uma vida ou deve, aos 70 anos, ponderar todos os prós e contras que acarreta dar esse passo numa altura de crise futebolística do maior produtor de talentos do futebol mundial? Deve manter-se no Al Hilal ou até esperar por Portugal, onde Roberto Martínez tem enfrentado muita contestação?

