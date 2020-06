Jorge Jesus renovou contrato com o Flamengo.

A notícia avançada pela imprensa brasileira foi confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte ligada ao processo.

Jorge Jesus ampliou o vínculo até junho de 2021, salvaguardando o treinador cláusulas para sair para determinados clubes europeus.

Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, representantes do técnico português estão no Rio de Janeiro há vários dias e era esperado que o acordo fosse alcançado até ao final da semana passada. Porém, algumas divergências entre as partes atrasaram o negócio, que só foi alcançado esta terça-feira.