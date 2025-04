Leonardo Jardim somou na madrugada desta sexta-feira a segunda vitória no comando técnico do Cruzeiro, ao derrotar o Bahia em casa por expressivos 3-0.

O resultado só foi desbloqueado já na compensação da primeira parte, quando Lucas Romero fez o 1-0 para o conjunto de Belo Horizonte através de um potente remate de fora da área.

Kaio Jorge fez o 2-0 aos 65m e bisou ao minuto 76, confirmando a maior vitória de Jardim ao serviço da equipa brasileira.

Com este resultado, o Cruzeiro sobe ao 5.º lugar do Brasileirão, agora com 7 pontos, menos três do que os líder Flamengo e Palmeiras de Abel Ferreira.