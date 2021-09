[ATUALIZADO]



O português António Oliveira demitiu-se do comando técnico do Athletico Paranaense. A decisão foi anunciada pelo próprio treinador através das suas contas nas redes sociais. A saída coincide com um período de resultados menos bons do Athletico: duas vitórias nos últimos 12 jogos oficiais.



A gota de água terá sido a derrota contra o Cascavel para o campeonato estadual. O Athletico foi afastado por uma equipa da Série D brasileira - quarto escalão - e a contestação ao treinador de 38 anos aumentou de tom.



De qualquer forma, o saldo de António Oliveira no Athletico só pode ser positivo. O filho de Toni deixa a equipa no nono lugar do Brasileirão, prova que chegou a liderar nas primeiras cinco jornadas, e na luta pela Copa do Brasil (está nos quartos-de-final) e pela Copa Sul-Americana (passou às meias-finais).



António Oliveira fala de «dificuldades existentes» no projeto e lembra que os atletas «não são máquinas». «Tudo tem limites», escreve na nota emitida.

Depois de vários anos integrado nas equipas técnicas do pai, António Oliveira acompanhou Jesualdo Ferreira para o Santos e depois seguiu para o Athletico Paranaense. Primeiro como adjunto e, em 2021, como treinador principal.



Em entrevista ao Maisfutebol, em março, falava do sonho de «ganhar a Libertadores e o Mundial de Clubes».