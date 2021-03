António Oliveira foi este sábado anunciado como novo treinador principal do Athletico Paranaense.

O técnico português de 38 anos foi para o Brasil para trabalhar com Jesualdo Ferreira no Santos. Em outubro, mudou-se para o Athletico Paranaense para integrar a equipa técnica de Paulo Autuori, que assume agora exclusivamente a função de diretor técnico do clube.