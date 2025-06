O Botafogo anunciou esta segunda-feira a demissão de Renato Paiva como treinador do clube brasileiro.

«O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Campeonato do Mundo de Clubes, e a classificação para os oitavos de final da Libertadores e Taça do Brasil», escreveu o «Fogão» num breve comunicado nas redes sociais.

Renato Paiva tinha sido contratado em fevereiro do presente ano e esteve pouco mais de quatro meses ao serviço do Botafogo, onde realizou 23 partidas tendo alcançado 12 vitórias. O treinador de 55 anos foi eliminado pelo Palmeiras nos oitavos do Mundial de Clubes e deixa a formação do Rio de Janeiro no oitavo lugar do Brasileirão.

O Botafogo continua assim em busca de um treinador que dê estabilidade ao clubes depois de na última temporada ter conquistado o Brasileirão bem como a Taça Libertadores com Artur Jorge.