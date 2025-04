O Palmeiras caiu neste domingo da liderança do Brasileirão, ao perder em casa com o Bahia por 1-0.

Depois da goleada do Flamengo na receção ao Corinthians por 4-0, a equipa de Abel Ferreira estava obrigada a ganhar para se manter no topo de forma isolada, mas acabou por ser derrotada com um golo solitário de Kayky já em tempo de compensação na conclusão de uma boa combinação ofensiva com Cauly.

Ao sexto jogo, esta foi a primeira derrota do Palmeiras no campeonato brasileiro. O conjunto de Abel soma 13 pontos, menos um do que o Flamengo, que é agora o líder.