Depois da conquista da Recopa sul-americana, o Palmeiras entrou em campo no campeonato Paulista e venceu o Guarani por 2-0, este domingo.

A jogar em casa, Abel Ferreira promoveu várias mexidas no onze e o Verdão chegou à vantagem já no sexto minuto de compensação do primeiro tempo, num penálti cobrado por Gustavo Scarpa.

O segundo golo foi apontado por Wesley, com um remate de fora da área, que ainda sofreu um desvio, aos 93 minutos.

Com este triunfo, o Palmeiras segue invicto no Paulista e consolida a liderança do Grupo C, com 20 pontos.

Veja o resumo da partida: