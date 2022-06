O Palmeiras saiu em defesa de Abel Ferreira e da sua equipa técnica, poucas horas depois de Jorginho, treinador do Goianiense, ter criticado o comportamento do treinador português no banco de suplentes, considerando que o líder do Verdão ofendeu o árbitro e desrespeitou todos os brasileiros.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o Palmeiras «repudia com veemência as manifestações de cunho xenófobo que têm sido constantemente endereçadas» à sua equipa técnica.

O clube recorda ainda os seus 107 anos de história, desde a fundação pelas «mãos de imigrantes», passando também pelo contributo de jogadores «de diferentes nacionalidades e etnias». «Portanto, não toleramos declarações preconceituosas que incitem à aversão a estrangeiros. Nossos gramados não são feudos reservados a pessoas de um só país. Pelo contrário, neles há espaço para todos que tenham vontade e capacidade de melhorar o futebol brasileiro», diz ainda o clube paulista.