Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está determinada em prolongar o contrato de Abel Ferreira que termina em 2024. A dirigente vai a eleições no final do presente ano, mas, antes disso, quer assegurar a continuidade do treinador português, pelo menos, até 2025, ano em que o clube tem presença assegurada no novo Mundial de Clubes.

«O trunfo para manter o Abel no Palmeiras é continuar a trabalhar com ele, eu como dirigente do clube, para que ele tenha todas as condições de continuar a fazer esse trabalho brilhante. Tenho certeza que o Abel está muito feliz no Palmeiras, como nós também estamos. Ele tem contrato connosco até 2024, mas se depender da presidente, ficar por muito tempo connosco», destacou a dirigente.

Leila Pereira sucedeu a Maurício Galiotte e já igualou o número de títulos conquistados pelo anterior presidente, com cinco cada um, mas anunciou que vai concorrer a novo mandato e que quer continuar a contar com Abel Ferreira à frente da equipa técnica.

«Acho que não dececionei, nem os milhões de torcedores, nem o Maurício que confiou no meu trabalho. Nesse um ano e três meses, conquistamos tantos títulos. Meu mérito foi manter esses grandes profissionais que o Palmeiras tem. Não é só o Abel, são vários. Anderson Barros, Cícero, João Paulo, todos, todos os profissionais. Queria ter uma listinha para não esquecer o nome de ninguém. E vou mantê-los. Enquanto for presidente, vou continuar prestigiando os nossos profissionais», destacou a dirigente poucas horas depois da conquista do título paulista.

Abel Ferreira, que já soma oito títulos no Palmeiras, também já tinha abordado o seu futuro, logo após a conquista do Paulistão, garantindo que não queria sair e que só lamentava ter «um oceano a meio e dez horas de distância da família».