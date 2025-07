Num dia elogiado, noutro despedido. Foi assim o Mundial de Clubes de Renato Paiva, treinador português que orientava o Botafogo do Brasil. Se, contra o PSG, o Botafogo venceu inesperadamente por 1-0, acabou por cair nos oitavos de final diante do Palmeiras pelo mesmo resultado.

Alguns dias depois de despedir Renato Paiva (que, entretanto, foi sucedido por Davide Ancelotti, filho de Carlo), o dono do Botafogo justificou a decisão.

«Por que razão demiti Renato Paiva depois de vencer o PSG? Ele quebrou os seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom a educar os jogadores, mas os adeptos ficaram irritados com a forma como jogámos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e o Palmeiras, somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele» afirmou Textor em entrevista ao Talk Sport, de Inglaterra.

«Perguntei-lhe qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Depois, perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira e disse-lhe PSG. 'Palmeiras não é o PSG. É hora de jogar futebol, vão lá e acabem com eles', disse-lhe. O que aconteceu? Ficámos recuados e vimos o adversário avançar. Em dez jogos, Paiva ficou cada vez mais defensivo e, quando se quebram os princípios, tens de sair», completou.

Garantindo que «não gosta de demitir pessoas», Textor justificou a decisão ainda com a reação dos adeptos do Botafogo à eliminação, pois estes são «brutais».

Paiva tinha dado a sua versão e acusado Textor de influenciar as suas escolhas. Algo que o norte-americano rejeita.

«Sobre escolher o onze, eu contrato treinadores pela visão de jogo deles. Eu quero que eles implementem essa visão. Quando eu pergunto qual é o plano de jogo, quero que eles se antecipem ao adversário, digam o que vamos fazer e como vamos responder ao rival. Eu leio e respondo 'ótimo, bom jogo'. Não opino», garante.

«Depois do jogo, eu geralmente não lhes ligo. Não grito. Talvez um dia depois eu procuro o treinador e pergunto 'o que você aprendeu?'. No primeiro ano no Botafogo, perdemos por 2-0 com o Santos ainda com o Luís Castro e eu fiquei feliz, porque foi a primeira vez que vi os jogadores seguirem o seu plano de jogo», recordou.