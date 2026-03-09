Abel Ferreira continua a fazer história no Brasil. Na madrugada desta segunda-feira, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista depois do triunfo frente ao Novorizontino (2-1) na segunda mão da final, com um agregado de 3-1.

Já o técnico português tornou-se no treinador com mais títulos do verdão, com 11 troféus e ultrapassando Oswaldo Brandão. Abel passou ainda a ser o treinador estrangeiro com mais troféus pelo emblema de São Paulo.

O jogo começou logo de feição para Abel com Murilo (6m) a abrir o marcador que, após uma jogada algo confusa, conseguiu colocar a bola no fundo das redes adversárias.

O Novorizontino, clube que milita na Série B do Brasil, reagiu cerca de 20 minutos depois, por intermédio de Matheus Bianqui após um erro clamoroso do guarda redes do Palmeiras, Carlos Miguel.

Na segunda parte, Vítor Roque (62m) voltou a colocar o Palmeiras na frente no marcador, num lance em que o guardião do Novorizontino também ficou muito mal na fotografia.

Com este triunfo, o Palmeiras voltou a conquistar o Paulistão dois anos depois, o quarto título estadual nas últimas cinco temporadas.

