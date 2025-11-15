Brasil
Há 26 min
VÍDEO: Abel volta a personificar Ronaldinho Gaúcho no treino do Palmeiras
Desta vez, o treinador português acertou quatro vezes consecutivas com a bola no travessão da baliza
GP
Desta vez, o treinador português acertou quatro vezes consecutivas com a bola no travessão da baliza
GP
Aconteceu uma vez mais! Abel Ferreira voltou a mostrar que os dotes futebolísticos continuam bem presentes, mesmo como treinador.
Antes do clássico de São Paulo frente ao Santos de Neymar da madrugada deste domingo, o técnico português decidiu imitar Ronaldinho Gaúcho e apresentou-se em bom plano. Abel acertou por quatro vezes seguidas com a bola na trave de uma baliza, no treino do Palmeiras. Em outubro, tinha conseguido o feito por três ocasiões, algo que faz relembrar o famoso vídeo de Ronaldinho Gaúcho.
Veja aqui os vídeos de Abel e Ronaldinho:
RELACIONADOS
VÍDEO: no treino do Palmeiras, Abel Ferreira mostra que quem sabe, não esquece
VÍDEO: Abel derrotado no Brasil e vê Flamengo colar-se na liderança
Abel Ferreira e Miguel Cardoso entre os nomeados para melhor treinador do mundo
VÍDEO: Vitor Roque bisa e Palmeiras de Abel é líder isolado
Palmeiras assinala cinco anos de Abel: «Parece que são cinco meses»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS