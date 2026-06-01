O Cruzeiro de Artur Jorge empatou na receção ao Fluminense (1-1), num jogo a contar para a 18.ª jornada do Brasileirão.

A equipa do técnico português vinha de uma goleada para a Libertadores. Já o Fluminense vinha também de um triunfo na mesma competição.

O primeiro golo do encontro foi apontado nos instantes finais do primeiro tempo. John Kennedy fez o gosto ao pé para anotar o 14.º golo na temporada (43m).

A resposta da raposa surgiu apenas no segundo tempo, já depois da hora de jogo.

Matheus Pereira, médio ex-Sporting que está na quarta época no Cruzeiro, restabeleceu o empate na partida (75m).

Sem mais golos no encontro, o apito final do árbitro ditou um ponto para cada lado.

Com este resultado (1-1), o Fluminense assume a terceira posição com 31 pontos - a dez do líder Palmeiras de Abel Ferreira. Já o Cruzeiro encontra-se no 11.º posto com 24 pontos.

Já no outro jogo da madrugada o Remo recebeu e venceu o São Paulo pela margem mínima (1-0).

O golo solitário de Marcelinho já em tempo de compensação (90+4m) valeu os três pontos à formação que tenta sair dos lugares de descida.

Com este triunfo (1-0), o Remo sobe ao 18.º lugar com 18 pontos - a três do lugar acima de água. O São Paulo, por sua vez, está na oitava posição com 25 pontos.

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