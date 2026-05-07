O Botafogo de Franclim Carvalho segue invicto na fase de grupos da Sul-Americana e, na madrugada desta quinta-feira, levou a melhor na receção aos argentinos do Racing (2-1). O lateral Alex Telles (ex-FC Porto) foi titular no “Fogão”.

Os anfitriões agarraram a vantagem aos 19 minutos, quando o defesa Di Cesare consentiu um autogolo. Ainda que o avançado Adrián Martínez tenha restabelecido a igualdade aos 49 minutos, o médio Danilo devolveu a vantagem ao Botafogo aos 74m.

Este desfecho mantém o Botafogo na liderança do Grupo E, com 10 pontos, dois sobre os venezuelanos do Caracas. Segue-se a visita à Bolívia e ao Independiente (4.º), a 21 de maio. Já o Racing (3.º) recebe o Caracas a 22 de maio.

Também nesta quinta-feira, mas no Grupo G, o Vasco da Gama sofreu para vencer no reduto dos chilenos do Audax Italiano (2-1). O extremo Nuno Moreira (ex-Casa Pia) foi titular e disputou 89 minutos.

Ainda que o central Saldivia tenha adiantando os anfitriões ao quinto minuto, consentindo um autogolo, o avançado Spinelli repôs o empate aos 64m. Sete minutos volvidos, Nuno Moreira assistiu o médio Matheus França para a reviravolta.

Assim, o Vasco da Gama segue na liderança do Grupo G, com sete pontos, igualado com os paraguaios do Olimpia, adversário que visita a 21 de maio. Por sua vez, o Audax (3.º) recebe o Barracas Central a 20 de maio.