O Cruzeiro de Artur Jorge empatou sem golos na visita aos chilenos do U. Católica, na quarta jornada da fase de grupos da Libertadores. Na madrugada desta quinta-feira, os visitantes foram incapazes de capitalizar o ascendente conseguido na primeira parte.

Já na etapa complementar, o extremo Arroyo viu o cartão vermelho direto e obrigou o Cruzeiro a recuar e a preservar o nulo, até porque os anfitriões reforçaram o ataque.

O empate mantém U. Católica e Cruzeiro empatados no topo do Grupo D, com sete pontos, um de vantagem sobre o Boca Juniors, argentinos que a turma de Artur Jorge visita a 20 de maio.

No fundo do Grupo D estão os equatorianos do Barcelona, com três pontos.