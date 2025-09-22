O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, recebeu e venceu o Bragantino por 2-1 na noite de domingo (já madrugada desta segunda-feira em Portugal), à mesma hora que o Santos derrotou o São Paulo (1-0), nos jogos que fecharam a 24.ª jornada do Brasileirão.

Pouco depois do empate do líder Flamengo, o Cruzeiro até nem entrou da melhor forma na tentativa de aproximar-se do primeiro lugar, com Jhon Jhon a dar vantagem ao Bragantino, ao minuto 26, num remate colocado de pé direito.

Porém, o Cruzeiro conseguiu o empate num grande remate de Lucas Silva perto do intervalo, de fora da área (45+2m). Kaiki, já na segunda parte, fez o 2-1 para a equipa da casa, ao minuto 77, com uma finalização de pé esquerdo na área.

Com este resultado, o Cruzeiro volta ao segundo lugar à condição, agora com 50 pontos, a um do Flamengo, líder com 51 e menos um jogo. Logo atrás está o Palmeiras, treinado por Abel, que tem a liderança na mira, pois tem 49 pontos, mas menos um jogo do que o Flamengo e menos dois do que o Cruzeiro.

À mesma hora, um golo de Guilherme, aos 60 minutos, valeu ao Santos a vitória ante o São Paulo, num jogo em que Neymar, devido a lesão, foi ausência na equipa do Santos. O português Cédric Soares, devido a virose, não foi opção no São Paulo.

