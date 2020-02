A polémica nasceu depois do dérbi Fla-Flu e da vitória por 3-2 da equipa de Jorge Jesus. As palavras do português no final da partida teriam menorizado o Fluminense, no entender de comentadores e de Edmundo «Animal», por exemplo, mas Jorge Jesus defendeu-se e até insistiu na ideia: sim, o Fluminense está noutro patamar.



«Constatei factos. Nós jogámos contra uma equipa que está mais forte do que no ano passado. Disse que o Flu quer ganhar um troféu e que nós estávamos noutro patamar porque temos outros objetivos», disse Jesus na conferência de imprensa de antevisão à Supertaça do Brasil, a disputar contra o Athletico Paranaense.



«O Fluminense vai lutar pelo título nacional? O Fluminense vai à Libertadores? Vai ao Mundial de Clubes? O Flamengo está noutro patamar de objectivos. Acham que isto é arrogância?».



Jesus recusou também falar sobre o seu futuro e garantiu estar completamente focado na conquista de títulos com o Fla.



«Vamos só para o nosso quarto jogo esta época e acho que vamos estar melhor do que contra o Fluminense.»