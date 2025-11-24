Brasil
VÍDEO: Josué prometeu o campeonato ao Coritiba e cumpriu
Internacional português revelou promessa que fez juntamente com Sebastián Gómez no final da festa do título da Série B brasileira
A festa foi grande por parte do Coritiba: o clube regressou à primeira divisão brasileira e terminou o ano com a conquista do campeonato da Série B.
Na sequência da festa, Josué, antigo jogador de FC Porto e Sp. Braga, fez questão de revelar uma conversa que teve juntamente com Sebastián Gómez, médio colombiano e colega de equipa.
«No ano passado, sofremos muito. No início do ano nós dissemos os dois: 'Nós vamos ser campeões'. E aqui estamos!», disse o internacional português.
De recordar, Josué chegou na última temporada ao Coritiba. O clube terminou a época com quatro derrotas consecutivas e ficou no 12.º lugar.
