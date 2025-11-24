A festa foi grande por parte do Coritiba: o clube regressou à primeira divisão brasileira e terminou o ano com a conquista do campeonato da Série B.

Na sequência da festa, Josué, antigo jogador de FC Porto e Sp. Braga, fez questão de revelar uma conversa que teve juntamente com Sebastián Gómez, médio colombiano e colega de equipa.

«No ano passado, sofremos muito. No início do ano nós dissemos os dois: 'Nós vamos ser campeões'. E aqui estamos!», disse o internacional português.

De recordar, Josué chegou na última temporada ao Coritiba. O clube terminou a época com quatro derrotas consecutivas e ficou no 12.º lugar.

Veja aqui: