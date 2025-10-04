Brasil
Há 1h e 11min
VÍDEO: no treino do Palmeiras, Abel Ferreira mostra que quem sabe, não esquece
Técnico português acertou, não uma, não duas, mas três vezes seguidas na trave de uma baliza
GP
Técnico português acertou, não uma, não duas, mas três vezes seguidas na trave de uma baliza
GP
Acertar com a bola na barra. É um desafio que muitos tentam e falham, mas o erro parece não ser opção para Abel Ferreira.
O treinador do Palmeiras foi «apanhado» em vídeo num treino do verdão antes do dérbi contra o São Paulo a recrear-se com a bola. Abel decidiu tentar acertar no travessão e conseguiu não uma, não duas, mas três vezes seguidas.
O técnico a mostrar que quem sabe, não esquece.
Veja aqui o momento:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS