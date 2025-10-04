Acertar com a bola na barra. É um desafio que muitos tentam e falham, mas o erro parece não ser opção para Abel Ferreira.

O treinador do Palmeiras foi «apanhado» em vídeo num treino do verdão antes do dérbi contra o São Paulo a recrear-se com a bola. Abel decidiu tentar acertar no travessão e conseguiu não uma, não duas, mas três vezes seguidas.

O técnico a mostrar que quem sabe, não esquece.

Veja aqui o momento: