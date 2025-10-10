Brasil
Há 5 min
VÍDEO: Nuno Moreira interrompe entrevista para tirar foto com «ídolo» Romário
Avançado português do Vasco da Gama aproveitou uma conversa entre Romário e o treinador Fernando Diniz
Nuno Moreira, extremo que atua pelo Vasco da Gama, "invadiu" uma entrevista entre Romário e o treinador Fernando Diniz, de modo a conseguir uma fotografia com o campeão mundial pelo Brasil em 1994.
O pedido acabou por ser feito ao próprio treinador, que reagiu com humor à situação.
