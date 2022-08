O Palmeiras empatou fora a um golo com o Fluminense para a 24.ª jornada do Brasileirão.

No duelo entre primeiro e segundo classificados, no Maracanã o conjunto de Abel Ferreira foi o primeiro a marcar. Logo aos 8 minutos Rony assinou um golaço de bicicleta.

Digno de Prémio Puskás, não acha?

A equipa paulista segurou a vantagem por mais meia-hora. Pouco antes do 40m, Manoel empatou para os cariocas, que continuam assim à mesma distância do líder Palmeiras, que chega aos 50 pontos no Brasileirão, mais 8 do que o Fluminense e dez do que o Flamengo, que joga neste domingo com o Botafogo de Luís Castro.