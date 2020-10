O Vasco da Gama, treinado por Ricardo Sá Pinto, venceu na quarta-feira por 1-0 na receção aos venezuelanos do Caracas, em jogo da primeira mão da segunda fase da Taça Sul-americana.

O suplente Tiago Reis assinou o único golo do encontro, aos 88 minutos, três minutos depois de ter substituído Ribamar e pouco depois de o emblema carioca ter ficado em inferioridade, com a expulsão por acumulação de cartões amarelos de Ygor Catatau, aos 83.

O Vasco da Gama, que dominou o encontro, podia ter chegado mais cedo à vantagem, não fosse Carlinhos ter desperdiçado uma grande penalidade, a castigar falta sobre Henrique, com um remate fraco, praticamente para as mãos do guarda-redes Velásquez.

Ricardo Sá Pinto adiantou-se na eliminatória da segunda competição sul-americana de clubes, com uma vitória alcançada nos últimos minutos, depois de se ter estreado no emblema brasileiro com uma derrota, por 2-1, na receção ao Corinthians, em 22 de outubro.

O jogo da segunda mão está marcado para 04 de novembro, na capital venezuelana.