O Botafogo venceu em casa do Goiás, por 1-0, com um golo aos 89 minutos, mas, ainda antes disso, um episódio caricato marcou a partida. Marçal, que já representou o Benfica e o Nacional da Madeira, viu cartão amarelo (73m) por... tentar acertar com a bola num drone.

O jogo estava parado para assistência a Adryelson e, de forma a ocupar o tempo, o lateral divertiu-se a atirar a bola ao ar, em direção à pequena aeronave.

Atento ao comportamento do defesa-esquerdo estava o árbitro da partida, que exibiu o cartão amarelo, o terceiro da conta pessoal do jogador. Ora, segundo as regras do Brasileirão, Marçal vai falhar o próximo jogo do Botafogo, diante do Palmeiras, o líder comandado por Abel Ferreira