Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo com a área do futebol, revelou que o Flamengo já está a falar com os jogadores e outros funcionários sobre um corte salarial nesta fase de pandemia. Também por isso, acrescentou o dirigente, o clube não está a pensar fazer contratações.

«Monitorar, analisar e fazer todo o trabalho de casa para quando precisar ter a informação na mão, isso o Flamengo faz sempre. É importantíssimo fazê-lo. Mas hoje em dia o Flamengo não está no mercado e não deve estar no mercado, até se ter tranquilidade para voltar a saber o que se tem para investir e como um investimento vai afetar as finanças do clube», revelou.

«Hoje não temos de fazer nada, até porque já comecei a falar com os jogadores, com os funcionários e com toda a gente sobre uma readequação financeira, e depois ir ao mercado gastar dinheiro em compras... isso seria não ter bom senso.»