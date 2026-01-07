Hulk recorreu às redes sociais para esclarecer a sua situação no Atlético Mineiro. Apesar de ter garantido que nunca pediu para sair do clube, diz sentir-se desvalorizado e confirma propostas de outros emblemas para o contratar, sem revelar o nome dos interessados.

Depois de (mais) um ano difícil no Atlético Mineiro, o antigo avançado do FC Porto não esconde uma certa desilusão com o clube de Minas Gerais, que terá sugerido até que Hulk, que já vai nos 39 anos, se retirasse do futebol este ano.

«Houve um projeto desportivo claro, garantido e definido pelo galo? NÃO!!!», escreveu, a certo, ponto o jogador, numa publicação em que assegura não ter pedido a rescisão do contrato que o liga ao Atlético Mineiro e expira em dezembro deste ano. «Sou mercenário? Jamais!!!», reforça.

⚠️ Agora!



Hulk acaba de postar nas redes sociais um esclarecimento sobre a sua situação no Atlético-MG.



📸 Divulgação pic.twitter.com/lG5votqaTw — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 7, 2026

Confirmando que o Atlético lhe apresentou uma proposta de renovação, tal como o diretor desportivo do clube, Paulo Bracks, revelou na terça-feira, Hulk acrescenta que ela «é diferente do que está a sair na imprensa».

Para além disso, um outro clube, que os media brasileiros dizem ser o Fluminense, ofereceu ao avançado um contrato válido por dois anos. «Essa proposta valoriza-me desportivamente? SIM!!!», acrescenta o internacional canarinho.

No meio de toda a polémica, Hulk continua a trabalhar às ordens de Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, que prepara a nova temporada.

