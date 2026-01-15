O Flamengo oficializou esta quinta-feira a contratação de Andrew, guarda-redes de 24 anos que representava o Gil Vicente, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol.

O jogador já se encontra no Rio de Janeiro, realizou os exames médicos e assinou contrato válido até dezembro de 2029, tornando-se o segundo reforço do Mengão para a nova época.

Natural de Duque de Caxias, Andrew regressa assim ao futebol brasileiro depois de uma passagem de cinco temporadas pelo campeonato português.

Formado no Botafogo, clube que representou desde 2011, o guarda-redes destacou-se nas camadas jovens. Nesse mesmo ano foi emprestado ao Maranhão Atlético, antes de regressar ao fogão e, posteriormente, rumar ao Gil Vicente.

Esta temporada, Andrew leva já 17 jogos pelos gilistas, tendo sofrido 12 golos.