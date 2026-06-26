Gustavo Marques é, em definitivo, jogador do Red Bull Bragantino. O clube brasileiro anunciou, esta sexta-feira, a contratação a título definitivo do defesa-central, que estava emprestado pelo Benfica desde 2025.

O novo vínculo do jogador de 23 anos é válido até 30 de junho de 2030, depois de uma temporada em que se afirmou como uma das principais figuras da equipa de Bragança Paulista.

Segundo a imprensa brasileira, o Bragantino pagou cerca de 3,5 milhões de euros ao Benfica para garantir a contratação em definitivo do defesa.

Desde que chegou ao clube, Gustavo Marques realizou 45 jogos oficiais e marcou quatro golos. Em 2026, é mesmo o jogador mais utilizado da equipa, somando 29 partidas disputadas e apontou três golos.

Formado no Brasil, Gustavo Marques chegou ao Benfica em 2022 para reforçar a equipa B, mas nunca se conseguiu impor na equipa principal.

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