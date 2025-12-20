De regresso à Série A brasileira, 26 anos depois, o Remo oficializou a contratação do avançado Alef Manga, que em Portugal viveu uma curtíssima passagem pela Oliveirense, em 2019, na II Liga.

A carreira do atacante, hoje com 31 anos, tem sido marcada por algumas polémicas, a maior delas em 2023, quando foi condenado num processo de manipulação de apostas desportivas.

O caso remonta ao ano de 2022 e incide sobre um cartão amarelo, durante um jogo do Brasileirão entre o Coritiba e o América, que Alef Manga admitiu, em tribunal, ter forçado em troca de dinheiro proveniente de apostadores. Apesar de se ter mostrado arrependido, o jogador não escapou a uma suspensão de um ano aplicada pela justiça brasileira.

Na última temporada, Alef Manga marcou quatro golos em 31 jogos pelo Avaí, da Série B, números que convenceram o Remo a avançar para a sua contratação.