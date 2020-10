O Santos anunciou na noite deste sábado o regresso de Robinho. É a terceira vez que o internacional brasileiro regressa ao emblema onde se formou e iniciou a carreira profissional, tendo assinado um contrato válido por cinco meses.

«O último capítulo de uma das maiores histórias do Santos. O Pedalada está de volta», escreveu o Peixe nas redes sociais, com uma referência àquele que será o quarto ato de Robinho no clube.

Robinho está assim de volta ao Santos, ele que na época passada representou os turcos do Basaksehir. O jogador de 36 anos esteve no Vila Belmiro até 2005, antes de sair para o Real Madrid. Regressou depois em 2010, já por empréstimo do Manchester City. Em 2014 e 2015 esteve também no Santos, cedido pelo Milan.