O Cruzeiro anunciou esta segunda-feira a contratação de Sidnei para a próxima época, a começar no início de 2022.

O antigo defesa do Benfica assinou pelo emblema brasileiro a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Betis no final da temporada passada.

Formado no Internacional, o jogador de 32 anos está de regresso ao Brasil, desta feita para representar o Cruzeiro, clube que já tinha anunciado também Maicon, ex-central do FC Porto.