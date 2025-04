Artur Jorge, antigo treinador do Botafogo, foi muito feliz no Brasil tendo vencido uma Taça Libertadores e ainda o campeonato nacional, no entanto, nem tudo se tornou num «mar de rosas» para o técnico luso.

A relação que mantinha com Maria Marques, esposa durante 30 anos e mãe de três filhos, terminou abruptamente e no Brasil já avançam a razão possível: uma traição com Hanna Santos, neta de Nilton Santos, e na altura funcionária do «fogão».

De acordo com o jornal brasileiro Extra, Maria Marques descobriu o relacionamento extra-conjugal de Artur Jorge quando este se esqueceu de desligar o telemóvel depois de uma chamada e a ex-mulher ouviu conversas com Hanna, antes de um jogo do Botafogo no Qatar.

Entretanto, o casal já não se encontra junto, e de acordo com o mesmo jornal, os filhos do técnico português não gostaram da notícia e afastaram-se do pai.

Já Hanna Santos, despediu-se do seu emprego na Botafogo TV, onde era pivot e comentadora, e tem visitado Artur Jorge no Qatar, local onde se encontra o técnico de 53 anos depois de se ter mudado para o Al-Rayyan a 4 de janeiro de 2025.